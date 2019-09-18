Ömer Çelik: Annelerin yaklaşımı teröre karşı yükselen en güçlü ses

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin yaptığı açıklamada, annelerin ortaya koyduğu yaklaşımın bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü ses olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Sözcü Ömer Çelik, "Yargı reformu, şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını güçlendirecektir" dedi.