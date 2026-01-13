Ömer Çelik açıkladı! Gümrük vergisi düzenlemesi geliyor...
6 Şubat'tan itibaren yurt dışından internet üzerinden alınan tüm ürünler gümrük işlemlerine tabi olacak ve beyanname zorunluluğu gelecek.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin önemli sözler sarf etti. Adımın haksız rekabete izin vermemek atıldığını söyleyen Çelik, "Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı yeni değerlendirmeler yapılabilir. Bunun kapısı açıktır" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin başlıklara değinen Çelik, tepki çeken gümrük vergisi kararına yönelik de konuştu.
GERİ ADIM SİNYALİ
Söz konusu kararda yeni değerlendirmeler yapılabileceğini belirten Çelik, "Gümrük vergisi düzenlemesinde esas olan tüketici sağlığı ve ürün güvenliğidir. Haksız rekabete izin vermemek için bu adım atıldı. Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı yeni değerlendirmeler yapılabilir. Bunun kapısı açıktır. Aşırı fiyatlamalarla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı gereken hassasiyeti gösteriyor" ifadelerini kullandı.