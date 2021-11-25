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Olympiakos Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor. İstanbul'da oynanan maçta rakibine 3-0 yenilen Kanarya, bu maçı kazanarak hem rövanşı almak hem de son hafta maçları öncesinde avantaj elde etmek istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Fenerbahçe, Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk oluyor. Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada İspanya'dan Antonio Mateu Lahoz düdük çalıyor ve mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

Olympiakos: 0 - 0 :Fenerbahçe
(İlk yarı oynanıyor)

Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk, M'Vila, M. Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El Arabi

Fenerbahçe: Berke, Osayi, Kim, Tisserand, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Rossi, Berisha

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan temsilcimiz 5 puanla 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek. D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

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