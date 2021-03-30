Ölünce dürtmüş! Sharon Stone iğrenç olayı itiraf etti: Odaya kilitleyip...

Rol aldığı 'Temel İçgüdü' filmiyle 34 yaşında şöhreti yakalayan Sharon Stone, hayatına dair travma yaratıcı bir gerçeği yıllar sonra satırlara döktü. 63 yaşında olan Stone, hatıralarının yer aldığı 'The Beauty of Living Twice' adlı kitapta, hem ablasının hem de kendisinin yaşadığı korkunç olayı itiraf etti.