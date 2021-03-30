Ölünce dürtmüş! Sharon Stone iğrenç olayı itiraf etti: Odaya kilitleyip...
Temel İçgüdü filmindeki sahnesiyle akıllara kazınan 63 yaşındaki ünlü oyuncu Sharon Stone geçmişte yaşadıklarıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Rol aldığı 'Temel İçgüdü' filmiyle 34 yaşında şöhreti yakalayan Sharon Stone, hayatına dair travma yaratıcı bir gerçeği yıllar sonra satırlara döktü. 63 yaşında olan Stone, hatıralarının yer aldığı 'The Beauty of Living Twice' adlı kitapta, hem ablasının hem de kendisinin yaşadığı korkunç olayı itiraf etti.
Sharon Stone, büyükannesinin de kendisini, ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla bir odaya kilitleyerek bu duruma zemin hazırladığını ileri sürdü.
Sharon Stone'un büyükbabası Clarence Lawson, ünlü yıldız 14 yaşındayken hayata veda etmişti.
Stone, büyükbabasının öldüğünden emin olmak için tabutunda onu dürttüğünü de itiraf etti.