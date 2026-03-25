Ölümüne 3 gün kaldı denmişti! Sinan Bengier zorlu ameliyat sonrası yeniden ayağa kalktı

Yaklaşık 6 saat süren operasyonda, Bengier’in yırtılan aort damarı ve kasık damarları suni damar kullanılarak onarıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından ünlü oyuncu iki gün yoğun bakımda takip edildi, ardından servise alındı ve daha sonra taburcu edildi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nden Prof. Dr. Koray Ak, Sinan Bengier’in kendilerine şiddetli ağrıyla yönlendirildiğini ve yapılan tetkiklerde aktif kanama ile birlikte ciddi bir damar yırtılması saptandığını anlattı. Prof. Dr. Ak, ilk değerlendirmelerde fıtık düşünülmüş olsa da kendi incelemelerinde aort damarının yırtıldığını net şekilde gördüklerini belirtti. Kapalı yöntemin damar yapısına uygun olmaması nedeniyle açık cerrahinin tercih edildiğini ve operasyonun başarıyla tamamlandığını ifade etti.