Ölümüne 3 gün kaldı denmişti! Sinan Bengier zorlu ameliyat sonrası yeniden ayağa kalktı
Usta oyuncu Sinan Bengier, şiddetli kasık ağrısıyla gittiği hastanede öğrendiği gerçekle hayatının en kritik dönemlerinden birini yaşadı. Yapılan kontrollerde karın aort damarında yırtılma tespit edilen 77 yaşındaki sanatçı, yaklaşık 6 saat süren zorlu ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.
Sinan Bengier, şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. İlk değerlendirmede genel cerrahi bölümüne yönlendirilen oyuncu için başlangıçta fıtık ihtimali üzerinde duruldu. Ancak yapılan ileri tetkikler, durumun sanılandan çok daha ciddi olduğunu ortaya koydu. Doktorlar, Bengier’in karın aort damarında yırtılma olduğunu ve karın içinde kan birikimi meydana geldiğini belirledi.
Hekimlerin yaptığı detaylı incelemede, karın içindeki kan birikiminin ölümcül kanamayı bir süreliğine sınırladığı anlaşıldı. Bunun üzerine vakit kaybetmeden acil ameliyat kararı verildi.
Yaklaşık 6 saat süren operasyonda, Bengier’in yırtılan aort damarı ve kasık damarları suni damar kullanılarak onarıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından ünlü oyuncu iki gün yoğun bakımda takip edildi, ardından servise alındı ve daha sonra taburcu edildi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nden Prof. Dr. Koray Ak, Sinan Bengier’in kendilerine şiddetli ağrıyla yönlendirildiğini ve yapılan tetkiklerde aktif kanama ile birlikte ciddi bir damar yırtılması saptandığını anlattı. Prof. Dr. Ak, ilk değerlendirmelerde fıtık düşünülmüş olsa da kendi incelemelerinde aort damarının yırtıldığını net şekilde gördüklerini belirtti. Kapalı yöntemin damar yapısına uygun olmaması nedeniyle açık cerrahinin tercih edildiğini ve operasyonun başarıyla tamamlandığını ifade etti.
Yaşadığı süreci kendi ağzından anlatan Sinan Bengier ise ilk anda durumun ciddiyetini fark etmediğini söyledi. Ağrılarına rağmen sahneye çıkmaya devam ettiğini belirten oyuncu, hastaneye gittiğinde önce fıtık ihtimalinden söz edildiğini anlattı. Ancak daha sonra doktorların kendisine riskin boyutunu açık açık anlattığını dile getiren Bengier, en çok da duyduğu o sözlerle sarsıldı. Ünlü oyuncu, doktorunun kendisine, “Bu kapıdan çıkamayabilirsin. Asansöre binebilirsin ama aşağı inemeyebilirsin. Eve gidebilirsin ama geri dönemeyebilirsin. 3-4 gün yaşayabilirsin ama 6’ncı günü göremeyebilirsin” dediğini paylaştı.