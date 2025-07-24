'Ölümüm duyulacak' diyen Harika Avcı hastaneye kaldırıldı! Harika Avcı evli mi, eşi çocukları var mı?

Son dönemde ekonomik sorunları ile gündeme gelen ve gözlerden uzak bir yaşam süren Harika Avcı hastaneye kaldırıldı. Harika Avcı'nın hastaneye kaldırılmasıyla birlikte pek çok seveni hakkında araştırmaya yapmaya başladı. Güzel oyuncu Harika Avcı evli mi? Harika Avcı eşi ve çoocukları var mı? İşte sağlık durumu ve hakkında merak edilen tüm detaylar...

Kendisini eve kapattığı, maddi durumunun kötü olduğu, kimseyle görüşmediği, sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Harika Avcı'yla ilgili, duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay geçen haftalarda açıklama yapmıştı.