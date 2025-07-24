'Ölümüm duyulacak' diyen Harika Avcı hastaneye kaldırıldı! Harika Avcı evli mi, eşi çocukları var mı?
Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, 80'li yıllara damga vuran oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı'nın hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Peki yaşamı ve özel yaşamı magazin gündeminden düşmeyen Harika Avcı evli mi, eşi ve çocukları var mı?
Son dönemde ekonomik sorunları ile gündeme gelen ve gözlerden uzak bir yaşam süren Harika Avcı hastaneye kaldırıldı. Harika Avcı'nın hastaneye kaldırılmasıyla birlikte pek çok seveni hakkında araştırmaya yapmaya başladı. Güzel oyuncu Harika Avcı evli mi? Harika Avcı eşi ve çoocukları var mı? İşte sağlık durumu ve hakkında merak edilen tüm detaylar...
Kendisini eve kapattığı, maddi durumunun kötü olduğu, kimseyle görüşmediği, sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Harika Avcı'yla ilgili, duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay geçen haftalarda açıklama yapmıştı.
ONUR AKAY: "KARACİĞERİM BİTTİ" DEMİŞTİ
Telefonda Avcı ile konuştuğunu belirten Akay, "Harika abla 'kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha önce de karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık' dedi" ifadelerini kullanmıştı.
Onur Akay bu sabah sosyal medya hesabından şarkıcının hastaneye kaldırıldığını duyurdu:
"Aslında bu olay, sessiz çığlık gibi bir şey! Harika Avcı, yetersiz beslenme nedeniyle 02:50'de hastaneye kaldırıldı. (Stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah’ım yardımcısı olsun inşallah."
HARİKA AVCI KİMDİR?
Harika Avcı, Türk sinemasının ve müziğinin 1980'li ve 1990'lı yıllarına damgasını vurmuş, şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle tanınan önemli bir figürdür. Asıl adı Nermin Ocak olan Avcı, 2 Şubat 1960 tarihinde İzmir'de doğmuştur.
İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra ortaokulu bırakan Avcı, 11 yaşında annesiyle birlikte bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlamıştır. Sonrasında sekreterlik yapan Avcı'nın sanat dünyasına girişi ise tesadüflerle dolu olmuştur. Gazino dünyasına adım atmasıyla birlikte "Harika Avcı" sahne adını alan sanatçı, kısa sürede dönemin önemli assolistlerinden biri haline gelmiştir.