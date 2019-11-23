Ölümü yürekleri yakmıştı! Güleda Cankel'in son görüntüleri ortaya çıktı

Güleda'nın yeni görüntüler ortaya çıktı

Güleda Cankel'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı.Genç kızın hayat dolu olduğunu gözler önüne seren görüntülerde, Güleda bir grup arkadaşıyla, bir kız arkadaşına doğum günü sürprizi yapıyor.