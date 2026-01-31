Ölümü sonrası anlam kazandı! Fatih Ürek 2 yıl önce vasiyetini açıklamıştı!
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 107 gündür tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık durumu giderek kötüleşen Ürek, 30 Ocak'ta Sarıyer'deki özel hastanede yaşamını yitirdi. Ürek'in vefatından önceki iki yılda verdiği bir röportajda söyledikleri, ölümünün ardından daha da anlam kazandı.
Fatih Ürek’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri tedavi gören sanatçımız Fatih Ürek'in durumu 30 Ocak 2026 günü aniden kötüleşmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetmiştir" denildi.
Fatih Ürek’in cenaze töreni 1 Şubat Pazar günü Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip yapılacak. Törenin ardından Ürek’in cenazesi defnedilecek.
Fatih Ürek, 2 yıl önce katıldığı bir programda vasiyeti hakkında konuşmuştu. Ürek, "Bir vakıf kurmak istiyorum, adımı taşıyan bir okul yaptırmak en büyük dileğim. Okullarımıza ihtiyacımız var. Çocukları görünce çok duygulanıyorum. Yaşım geçti, belki de ondan..." demişti. Ürek, vasiyetinin zaman zaman değiştiğini ancak okul kurma arzusunun hiç değişmediğini ifade etmişti.
Bir röportaj sırasında kendisine, "Bana bir şey olursa şunlar mezarıma gelmesin dediğin insanlar var mı?" sorusu sorulmuştu. Ürek, "Evet, diyebilirim. Camiadan değil ama gönlümü çok kırdılar. Ben saf bir insanım, salaklık derecesinde saf olduğum için kırıldım" şeklinde yanıt vermişti.
Fatih Ürek’in vasiyeti, onun sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda toplum için faydalı olmak isteyen bir insan olduğunu da gözler önüne seriyor. Okul yaptırma isteği, onun hayatı boyunca çocuklara ve eğitime verdiği önemin bir yansımasıydı.
Ürek’in hayata veda etmeden önceki duygusal ifadeleri, sevenlerine ve takipçilerine onun ne kadar saf ve içten bir insan olduğunu bir kez daha hatırlattı.