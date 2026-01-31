Ölümü sonrası anlam kazandı! Fatih Ürek 2 yıl önce vasiyetini açıklamıştı!

Fatih Ürek, 2 yıl önce katıldığı bir programda vasiyeti hakkında konuşmuştu. Ürek, "Bir vakıf kurmak istiyorum, adımı taşıyan bir okul yaptırmak en büyük dileğim. Okullarımıza ihtiyacımız var. Çocukları görünce çok duygulanıyorum. Yaşım geçti, belki de ondan..." demişti. Ürek, vasiyetinin zaman zaman değiştiğini ancak okul kurma arzusunun hiç değişmediğini ifade etmişti.

Bir röportaj sırasında kendisine, "Bana bir şey olursa şunlar mezarıma gelmesin dediğin insanlar var mı?" sorusu sorulmuştu. Ürek, "Evet, diyebilirim. Camiadan değil ama gönlümü çok kırdılar. Ben saf bir insanım, salaklık derecesinde saf olduğum için kırıldım" şeklinde yanıt vermişti.