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'Ölümü hala atlatamadım' deyip yıllar sonra Mine Tugay itiraf etti: Korkuyorum

'Ölümü hala atlatamadım' deyip yıllar sonra Mine Tugay itiraf etti: Korkuyorum

Instagram hesabında 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan 42 yaşındaki Mine Tugay, yıllar sonra şaşırtan bir itirafta bulundu.

'Ölümü hala atlatamadım' deyip yıllar sonra Mine Tugay itiraf etti: Korkuyorum

Medcezir ve Paramparça gibi dizileriyle ünlenen başarılı oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Tugay yıllar sonra yaptığı itirafla şaşırttı. 

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'Ölümü hala atlatamadım' deyip yıllar sonra Mine Tugay itiraf etti: Korkuyorum

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından takipçilerinin korkularını sordu.

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'Ölümü hala atlatamadım' deyip yıllar sonra Mine Tugay itiraf etti: Korkuyorum

Gelen cevaplar üzerine takipçilerine destek mesajları gönderen Mine Tugay, hayranlarıyla dertleşti.

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'Ölümü hala atlatamadım' deyip yıllar sonra Mine Tugay itiraf etti: Korkuyorum

Terk edilmekle ilgili Tugay "Kim tarafından? Sen kendini terk etmediğin sürece güçsüz ya da zayıf olma ihtimalin yok" ifadelerini kullandı.

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