'Ölümü hala atlatamadım' deyip yıllar sonra Mine Tugay itiraf etti: Korkuyorum
Instagram hesabında 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan 42 yaşındaki Mine Tugay, yıllar sonra şaşırtan bir itirafta bulundu.
Medcezir ve Paramparça gibi dizileriyle ünlenen başarılı oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Tugay yıllar sonra yaptığı itirafla şaşırttı.
119
Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından takipçilerinin korkularını sordu.
219
Gelen cevaplar üzerine takipçilerine destek mesajları gönderen Mine Tugay, hayranlarıyla dertleşti.
319
Terk edilmekle ilgili Tugay "Kim tarafından? Sen kendini terk etmediğin sürece güçsüz ya da zayıf olma ihtimalin yok" ifadelerini kullandı.
419