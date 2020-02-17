Ölümü gizem yaratan eski İngiliz ajanın ofisi ilk kez görüntülendi

Winber olaydan 3 ay sonra eve gelerek eşyalarının büyük bölümünü nakliye aracına yükletip, kişisel özel eşyalarını da elinde taşıdığı bavulu ile götürmüştü. Çiftin kişisel eşyalarının taşınmasının ardından yardım kuruluşu Mayday Rescue'nin eşyaları da bir nakliye firması tarafından boşaltıldı.