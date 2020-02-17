Ölümü gizem yaratan eski İngiliz ajanın ofisi ilk kez görüntülendi
Geçtiğimiz aylarda İstanbul Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in üst katını ev olarak kullandığı ofisinin içi ilk defa fotoğraflandı. Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber'in özel eşyalarını almasının ardından ofisteki taşınma işlemi tamamlandı. Ofisten 7 kamyonet dolusu eşya çıkartıldı.
11 Kasım 2019'da Karaköy'de oturduğu evin sokağında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı ve yardım kuruluşu Mayday Rescue'nin kurucu yöneticisi Le Mesurier Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber ile üst katını ev olarak kullandıkları Mayday Rescue'nin İstanbul'daki genel merkezinin içi ilk defa fotoğraflandı. 7 kamyonet eşya çıkarılan Le Mesurier'in evinden dikkat çeken fotoğraflar objektiflere takıldı.
Olaydan sonra yurt dışına çıkış yasağı konulan ve Adli Tıp raporunun çıkmasının ardından yasağı kaldırılan Emma Hedvig Christina Winber, eşinin cenazesine katıldıktan sonra İstanbul'a dönmüştü.
Winber olaydan 3 ay sonra eve gelerek eşyalarının büyük bölümünü nakliye aracına yükletip, kişisel özel eşyalarını da elinde taşıdığı bavulu ile götürmüştü. Çiftin kişisel eşyalarının taşınmasının ardından yardım kuruluşu Mayday Rescue'nin eşyaları da bir nakliye firması tarafından boşaltıldı.
Ofisten çıkarılan 7 kamyonet dolusu eşya kiralık bir depoya kaldırılırken James Gustaf Edward Le Mesurier'in kurucusu olduğu Mayday Rescue'nin faaliyetlerini tamamen durdurduğu öğrenildi.