Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara! Zonguldak'ta okullar tatil

29 Aralık okul tatili aramaları, resmi kurumların duyurularını bekleyen milyonlarca öğrenci ve veli için kritik hale geldi. Tatil ihtimaliyle ilgili söylentiler ve haber başlıkları gündemde yer alırken, kullanıcılar en doğru bilgiyi öğrenmek için güvenilir kaynaklara yöneliyor.

29 Aralık Pazartesi okul tatili kar yağışı açıklamaları sonrası merak konusu oldu. Kar yağışının bugün Van ve Kars çevrelerinde görülecek olması sebebiyle öğrenci, öğretmen ve veliler arama motorlarında “Yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. İşte okulların tatil edildiği iller...

ZONGULDAK'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Zonguldak Valisi sosyal medya hesabından duyurdu. İl genelinde okullar 1 gün tatil edildi.