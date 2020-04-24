Ölümle pençeleşen Kim Jong-un'un ameliyatıla ilgili bomba detaylar ortaya çıktı

Kapalı bir rejim olması nedeniyle dünyanın en çok merak ettiği ülkelerden biri Kuzey Kore. Son olarak Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kalp ameliyatı olduğu biliniyor ancak hastalığı ve sağlık durumuyla ilgili detaylar sır gibi saklanıyor.