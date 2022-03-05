Ölümden dönen Hakan Taşıyan oğluyla ortaya çıktı işte Hakan Taşıyan'ın son hali

Hastalık sürecini anlattı: Muhabirlerin, "Hastalık dönemi geçirdiniz. Bu zorlu süreç nasıldı? Sanat camiasından sizi hiç aramayan dostlarınız oldu mu? ya da destek veren oldu mu?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Çok şükür sağlığıma kavuştum, sağlığım iyi. Her şey yolunda, kontrollerim devam ediyor. Yavaş yavaş sağlığım yerine geliyor" yanıtını verdi.