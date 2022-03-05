Ölümden dönen Hakan Taşıyan oğluyla ortaya çıktı işte Hakan Taşıyan'ın son hali
Ölümden dönen Hakan Taşıyan, ilk kez oğluyla görüntülendi! Sağlık durumunu anlattı. İşte Hakan Taşıyan'ın son hali...
Karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Klip çekimi için Beşiktaş'ta bir otelde basın mensuplarının karşısına geçen Taşıyan, "Kimseye kırgınlığım yok. Çok şükür ayaktayım. Sağlığıma kavuştum, sağlığım iyi." dedi. Ayrıca Taşıyan'ın oğlu ilk kez kameraların karşına çıktı.
Klip çekti: Şarkıcı Hakan Taşıyan, Yıldız Tilbe şarkısına klip çekmek için kolları sıvadı. Önceki akşam Beşiktaş'ta bulunan bir otelde kameralar karşısına geçen sanatçı, "Güzel slow bir şarkı. Sevgili Yıldız'ın şarkısı, kısmet olursa iki haftaya şarkımızı çıkartmış oluruz" ifadelerini kullandı.
Hastalık sürecini anlattı: Muhabirlerin, "Hastalık dönemi geçirdiniz. Bu zorlu süreç nasıldı? Sanat camiasından sizi hiç aramayan dostlarınız oldu mu? ya da destek veren oldu mu?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Çok şükür sağlığıma kavuştum, sağlığım iyi. Her şey yolunda, kontrollerim devam ediyor. Yavaş yavaş sağlığım yerine geliyor" yanıtını verdi.
Oğlu ile ilk kez kameralar karşısına çıktı: Hakan Taşıyan'ın oğlu Ramazan Haktan Taşıyan da babasını klip çekimin yalnız bırakmadı. İlk kez babası ile görüntü veren Ramazan Haktan, "Çok güzel bir şarkı geliyor. Babamla gurur duyuyorum. Hastaneden çıktı ve sağlığına kavuştu. Hakan Taşıyan artık geri dönüyor" diyerek, babasına destek verdi.