Ölüm yıldönümünde gerçeği öğrenenler şoke oldu Barış Manço'nun gerçek adı ne?
Barış Manço'nun ölüm yıldönümünde sosyal medyada hiç bilinmeyen bir yönü yeniden gündeme geldi. Bakın Barış Manço'nun gerçek ismi aslında neymiş...
Barış Manço'nun 23. ölüm yıldönümünde sevenleri yine usta sanatçıyı unutmadı. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Barış Manço'ya olan sevgi ve özlemlerini ifade eden hayranları, sanatçının pek bilinmeyen bir yönünün gündeme gelmesiyle şaşkınlığa uğradı... Meğer Barış Manço'nun gerçek ismi bambaşkaymış... Ömrüne çok şey sığdıran, dünyanın etrafını 13 kez dolaşacak kadar, yani 500 bin kilometrenin üzerinde yol kat eden, 148 ülke, yüzlerce şehir gezen barış Manço'nun hayatı, gerçek ismi ve bilinmeyenleri...
Şubat 1999'da hayata gözlerini yuman usta sanatçı geride müthiş bir yaşam ve dev ayak izleri bıraktı.
Öte yandan; Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının gerçek ismini açıklamıştı.
Ölümü gözümüzde yaş kalbimizde sızı bırakan Barış Manço'nun gerçek adı ise, sosyal medyada vefatının 23. yıl dönümünde en çok konuşulanlar arasına girdi.