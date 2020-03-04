'Ölüm yelekleri' tekrar satışa çıktı fiyatlar el yakıyor
Türkiye'nin sınır kapılarını açması üzerine 'Küçük Suriye' olarak bilinen İzmir'in Basmane semtinde uzun süredir tezgah altında satılan ve standartlara uygun olmadığı için 'ölüm yeleği' olarak bilinen can yelekleri ve şambreller, geçişlerin serbest hale gelmesinin ardından dükkanların vitrinlerinde yerini almaya başladı.
TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler, Edirne'ye gelmeye devam ediyor. İzmir'in Konak ilçesinde de 'Küçük Suriye' olarak bilinen Basmane semtinde, küçük gruplar halinde toplanan göçmenler, denizden Yunan adalarına karadan da Edirne'ye gitmek için bekliyor. Öte yandan, uzun süredir tezgah altında satılan ve standartlara uygun olmadığı için 'ölüm yeleği' olarak bilinen can yelekleri ve şambreller, geçişlerin serbest hale gelmesinin ardından dükkanların vitrinlerinde yerini almaya başladı.
Türkiye'nin, Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere açık kapı politikası uygulama kararı almasının ardından, hem Edirne'deki kara sınır kapılarına hem de Ege Denizi'ne başlayan göçmen akını sürüyor.
İzmir'in Konak ilçesine bağlı, 'Küçük Suriye' olarak bilinen Basmane semtinde de, göçmenlerin Yunanistan'a geçme hazırlığı sürüyor. Eşyalarını toplayan ve semtteki sokaklarda küçük gruplar halinde toplanan göçmenler, kendilerini Yunanistan'a geçirecek olan kişilerden haber bekliyor.
Yeleklerimizi aldık Ege'ye açılmaya hazırız
Yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptıklarını belirten Suriyeli göçmen Ahmet Omar, "Yunanistan'a geçmek için hazırız, haber bekliyoruz. Sonraki amacım Almanya'ya gidebilmek, çünkü orada kardeşlerim ve amcalarımın oğulları var. Bizi geçirecek olan kişilere güveniyorum, güvenilir kişiler. Çeşme'den gideceğiz ama ne zaman gideceğimiz belli değil, fazla kalabalık da olmayacağız, yaklaşık 25 kişi olacağız. Şimdi haber gelse şimdi giderim. Can yeleğimizi aldık, gerekli diğer eşyalarımızı da aldık. Türkiye'nin yolu açtığını biliyoruz, biz de bu yüzden gitmek istedik" dedi.