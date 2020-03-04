'Ölüm yelekleri' tekrar satışa çıktı fiyatlar el yakıyor

Yeleklerimizi aldık Ege'ye açılmaya hazırız

Yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptıklarını belirten Suriyeli göçmen Ahmet Omar, "Yunanistan'a geçmek için hazırız, haber bekliyoruz. Sonraki amacım Almanya'ya gidebilmek, çünkü orada kardeşlerim ve amcalarımın oğulları var. Bizi geçirecek olan kişilere güveniyorum, güvenilir kişiler. Çeşme'den gideceğiz ama ne zaman gideceğimiz belli değil, fazla kalabalık da olmayacağız, yaklaşık 25 kişi olacağız. Şimdi haber gelse şimdi giderim. Can yeleğimizi aldık, gerekli diğer eşyalarımızı da aldık. Türkiye'nin yolu açtığını biliyoruz, biz de bu yüzden gitmek istedik" dedi.