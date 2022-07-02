BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,48
ALTIN 976,05

'Ölüm virajı'nda can pazarı! 4 kişi hayatını kaybetti aracın haline bakın

İhlas Haber Ajansı
'Ölüm virajı'nda can pazarı! 4 kişi hayatını kaybetti aracın haline bakın

MERSİN'in Mut ilçesinde evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyon, daha önce bir çok kaza meydana geldiği için ölüm virajı olarak anılan bölgede şarampole savruldu 4 kişi hayatını kaybetti.

'Ölüm virajı'nda can pazarı! 4 kişi hayatını kaybetti aracın haline bakın

Kaza, Mut-Karaman karayolunun 5. kilometresinde Yapın Mahallesi yakınlarında ölüm virajı olarak anılan bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman istikametinden Mersin istikametine seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki 33 B 4458 plakalı evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyonun sürücüsü, virajda yoldan çıkarak karşı şeritten şarampole savruldu. Kazada araçta bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, bir kişi ise ilçe devlet hastanesinden Mersin'e ambulansla sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

15
'Ölüm virajı'nda can pazarı! 4 kişi hayatını kaybetti aracın haline bakın

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirenlerin cansız bedeni de morga götürüldü.

25
'Ölüm virajı'nda can pazarı! 4 kişi hayatını kaybetti aracın haline bakın
35
'Ölüm virajı'nda can pazarı! 4 kişi hayatını kaybetti aracın haline bakın
45