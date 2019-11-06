Ölüm patroniçesi Saide'nin çetesiyle ilgili ayrıntılar dehşete düşürdü

İlk önce ücretsiz uyuşturucu ile kandırıyorlar: Kendilerine “Makalar Ailesi” adını verdikleri ve çoğunluğu kadınlardan oluşan çete üyelerinin, uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralarla lüks içerisinde yaşadıkları tespit edildi. Ayrıca çetenin uyuşturucu sattıkları müşterilerine önce bir süre ücretsiz uyuşturucu madde verdikleri ve borçlarını ödeyemedikleri zaman darp ettikleri de ortaya çıktı. Borçlarını ödemek isteyenlerin ise canlarını kurtarmak için evlerindeki eşyaları ve giydikleri kıyafetlerini satarak uyuşturucu borçlarını kapatmaya çalıştığı ifade edildi.