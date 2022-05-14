Ölüm Çukuru: NATO!

Batı'nın, Rusya-Ukrayna savaşına verdiği tepki, dünyadaki diğer savaşlar ve askeri çatışmalarla karşılaştırıldığında, özellikle Orta Doğu ve Küresel Güney'de medya yanlılığı ve çifte standartlar hakkında çok şey söylenip yazıldı.



Böyle bir ikiyüzlülüğün Batı'nın savaş ve çatışma bölgeleriyle ilişkisini yöneten çok daha büyük bir olgunun nasıl bir yansıması olduğu daha az açık bir şekilde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü NATO çıkışı bu açıdan çok manidardı.

1949'da ittifakın başlangıcından bu yana NATO liderliğindeki her savaş gibi, bu savaşlar da yaygın yıkıma ve trajik ölüm oranlarına neden oldu.

Geçtiğimiz 19 Mart, Amerika’nın bir milyondan fazla insanı öldürdüğü Irak işgalinin 19.Yıldönümüydü. Bu savaşın sonuçları, tüm Orta Doğu bölgesini istikrarsızlaştırdığı ve çeşitli iç ve vekâlet savaşlarına yol açtığı için şu anki savaşta çok daha fazla yıkıcıydı. Arap dünyası bugüne kadar bu korkunç deneyimin altında ezilmeye devam ediyor.

Aynı gün NATO’nun Libya’ya açtığı savaşın 11. Yıldönümü, 5 gün sonrası ise NATO’nun Yugoslavya’ya karşı savaşının 23.Yıldönümüydü.

1949'da ittifakın başlangıcından bu yana NATO liderliğindeki her savaş gibi, bu savaşlar da yaygın yıkıma ve trajik ölüm oranlarına neden oldu.

NATO’nun 1950’de Kore Yarımadası’na müdahalesiyle başlayan bu savaşların hiçbiri, savaşan bölgelerin hiçbirini istikrara kavuşturmadı. Irak hala terörizme ve dış askeri müdahalelere karşı savunmasız ve birçok yönden işgal altındaki bir ülke olmaya devam ediyor. Libya çeşitli savaşan kamplar arasında bölünmüş durumda ve iç savaşa dönüş gerçek bir olasılık olmaya devam ediyor.

Yine de, yetmiş yıldan fazla başarısız askeri müdahaleler bize anlamlı bir ders vermemiş gibi, savaş coşkusu yüksek kalıyor.

Günlük haber başlıkları ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, İspanya veya başka bir batılı gücün Ukrayna'ya yeni bir tür ölümcül silah göndermeye karar verdiklerini yazıyor.

Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'daki savaşa katkıda bulunmak için şimdiden milyarlarca dolar tahsis edildi bile.

Buna karşılık, diplomatik ve şiddet içermeyen çözümler için platformlar sunmak için Türkiye dışında çok az katkı sağlandı.

Herhangi bir ülkenin egemenliğinin ihlali, uluslararası hukuka göre yasa dışı ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin açık bir ihlali olsa da, bu, şiddetin tek çözümünün karşı şiddet olduğu anlamına gelmez.

Bu, Rusya ve Ukrayna için daha doğru olamaz, çünkü Doğu Ukrayna'da sekiz yıldır var olan, binlerce cana mal olan ve bütün toplulukları herhangi bir barış veya güvenlik duygusundan yoksun bırakan bir iç savaş durumu var.

NATO'nun silahları muhtemelen bu toplumsal mücadelenin temel nedenlerini ele alamaz. Aksine, sadece daha fazla besleyebilirler.

Cevap daha fazla silah olsaydı, çatışma yıllar önce çözülürdü. BBC'ye göre ABD, mevcut savaştan çok önce, son sekiz yılda Ukrayna'ya 2,7 milyar dolar tahsis etti. Bu devasa cephanelik, tank karşıtı silahlar, ABD yapımı keskin nişancı tüfekler ve envaiçeşit mühimmatları içeriyordu.

24 Şubat'taki Rus askeri operasyonlarının ardından Ukrayna'ya ek askeri yardımın akma hızı, modern tarihte eşi görülmemiş bir hız. Bu sadece siyasi veya yasal soruları değil, aynı zamanda ahlaki soruları da gündeme getiriyor.

Mesela 21 yıllık ABD savaşı ve Afganistan'ın insani ve mülteci krizine yol açan işgalinden sonra, Kabil şimdi büyük ölçüde kendi başına kaldı. Geçen Eylül ayında, BM mülteci ajansı “Afganistan'da büyük bir insani krizin yaklaşmakta olduğu” konusunda uyardı.

Ancak o zamandan beri büyük ölçüde kötüleşen bu gizli krizi ele almak için hiçbir şey yapılmadı.

NATO silahlarının Libya'da olduğu gibi Ukrayna'da yığılması büyük olasılıkla geri tepecektir. Libya'da NATO’nun silahları ülkenin on yıl süren iç savaşını ateşledi.

Afgan mülteciler Avrupa'da nadiren hoş karşılanıyor. Aynısı Irak, Suriye, Libya, Mali ve NATO'yu doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren diğer çatışmalardan gelen mülteciler için de geçerlidir. Bu ikiyüzlülük, savaş mültecilerini desteklemeyi veya savaştan zarar görmüş ulusların ekonomilerini yeniden inşa etmeyi amaçlayan uluslararası girişimleri düşündüğümüzde daha da belirginleşiyor.

Batı'nın Ukrayna'ya silah sağlama konusundaki eşsiz coşkusu ile savaştan zarar görmüş ulusları destekleme konusundaki isteksizliğini siz karşılaştırın.

Batı'nın Ukrayna'ya karşı tutumunun Batı'nın müdahalelerinin kurbanlarına yönelik tutumundan farklı olduğu doğru olsa da, 'ayrıcalıklı' Ukraynalıların eninde sonunda Ortadoğu'daki milyonlarca müslüman ve mazlum savaş kurbanlarından daha iyi durumda olacağını varsaymadan önce de dikkatli olmak gerekiyor.

Savaş uzadıkça, Ukrayna ya savaşın doğrudan etkisinden ya da kesinlikle takip edecek olan toplu travmadan acı çekmeye devam edecek.

Yani NATO tamamıyla bir ölüm çukurudur.

Çözüm NATO değildir.

Hiç bir zamanda olmamıştır.

Elini attığı her yeri enkaza ve cehenneme çeviren Batı ve NATO bu savaşta da kazanmayı istedikleri şeylerin peşindedir.

Ukrayna'nın, belirli ülkelerin veya askeri ittifakların stratejik çıkarlarına hizmet etmek için tasarlanmış sürekli bir savaşa değil, barış ve güvenliğe ihtiyacı vardır.

Irak'ta veya Ukrayna'da askeri işgaller tamamen reddedilmek zorunda olsa da, Ukrayna'yı NATO ve Rusya arasındaki sürekli jeopolitik mücadelenin başka bir uygun bölgesine dönüştürmek doğru cevap değil.

Selametle…