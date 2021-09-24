Ölüden rahim nakliyle doğdu! 'Ömer Özkan' bebek doktorunun kucağında
Dünyanın kadavradan yapılan ilk rahim nakliyle bebek sahibi olan Derya Sert'in, 'Ömer Özkan' ismini verdiği bebek, nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın kucağında görüntülendi. Bir hayli heyecanlı olduğu gözlemlenen Prof. Dr. Ömer Özkan, "İlk kez Ömer'i kucağıma alacağım" dedi. Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem de taburcu edildi.
Dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan ve 9 yıllık bekleyiş sonrası 4 Haziran 2020'de anne olan Derya Sert (33), bebeği ‘Ömer Özkan’, eşi Mustafa Sert ve 27 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye’nin ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, AÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu’nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. 15 aylık olan Ömer Özkan bebek ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. İkinci rahim nakli hastası Havva Erdem (32) de 3 ay sonra taburcu edildi.
"Şanslı bebek"
Toplantıda konuşan Rektör Prof. Özlenen Özkan, rahim nakli konusunda önemli bir dönemeçte olduklarını belirterek, ”Bugün hem Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın önderliğindeki operasyonla dünyada kadavradan ilk rahmin nakledildiği sevgili Derya Sert, hem de ülkemizin ikinci rahim naklinin yapıldığı değerli Havva Erdem aramızda. Günün sürprizi ise tüm dünyada şanslı bebek olarak nitelendirilen Ömer Özkan bebek oldu. Doğumuyla hepimizi mutluluğa boğan Ömer Özkan bebek de bu vesile ile ilk kez kamera karşısına geçiyor. Allah analı babalı büyütsün, ailesine, vatana, millete hayırlı bir evlat olsun dileklerimi yineliyorum" dedi.
"Havva Erdem'in sağlıklı şekilde bebeğini kucağına almasını temenni ediyoruz"
İkinci rahim nakli hastası Havva Erdem'le ilgili bilgi veren Özlenen Özkan şöyle konuştu: “İlk operasyonun gerçekleşmesiyle birlikte anne olma özlemindeki binlerce kadınla birlikte nakil için bizimle iletişime geçti. 9 yıllık süre boyunca da Derya Sert ve bizim gibi müjdeli haberi umutla bekledi. Ve gebeliğin sağlıklı bir doğumla sonuçlanmasıyla kapılar yeniden açıldı. Havva Erdem’e bildiğiniz gibi 26 Temmuz tarihinde rahim nakli yapıldı. Kendisi dün itibariyle taburcu oldu. Her şeyin yolunda olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz."
"11 yıl içinde 12. kompozit doku naklimizi yaptık. Bu kadar sayıda dünyada yapan başka bir merkez yok. Çok tecrübeli ve uzman bir ekibe sahibiz. Bu bizi daha da güçlü kılıyor. Bu tecrübenin ışığında sevgili Havva Erdem’in Derya Sert'ten daha kısa sürede çocuğunu kucağına almasını bekliyoruz. Şu an için beklentimiz öncelikle Havva Erdem’in sağlıkla bebeğini kucağına alması...”