Ölüden rahim nakliyle doğdu! 'Ömer Özkan' bebek doktorunun kucağında

"Havva Erdem'in sağlıklı şekilde bebeğini kucağına almasını temenni ediyoruz"

İkinci rahim nakli hastası Havva Erdem'le ilgili bilgi veren Özlenen Özkan şöyle konuştu: “İlk operasyonun gerçekleşmesiyle birlikte anne olma özlemindeki binlerce kadınla birlikte nakil için bizimle iletişime geçti. 9 yıllık süre boyunca da Derya Sert ve bizim gibi müjdeli haberi umutla bekledi. Ve gebeliğin sağlıklı bir doğumla sonuçlanmasıyla kapılar yeniden açıldı. Havva Erdem’e bildiğiniz gibi 26 Temmuz tarihinde rahim nakli yapıldı. Kendisi dün itibariyle taburcu oldu. Her şeyin yolunda olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz."