Ölü bulunan Huriye çırılçıplaktı! Yasak aşk yaşadığı enişte Müge Anlı'da konuştu
KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım günü sırra kadem basan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri 9 gün sonra bulundu. Arama çalışmalarına katılan vatandaşın anlattıkları ise kahretti. Annenin cesedini kuzgunların takip edilerek bulunduğu ortaya çıktı. Huriye ve oğlunun ölümünde yasak ilişki yaşadığı söylenen enişte baş şüpheli oldu. Annenin tamamen çıplak bulunması ise cinayet şüphesini artırdı.
KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden çıkan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı o günden sonra sırra kadem bastı. Bir daha eve dönmeyen anne ve küçük çocuk için ekipler alarma geçti. AFAD, UMKE, JAK, kadavra köpekleri ve komandolardan oluşan ekipler 9 günlük arama çalışmalarının ardından önce Osman'ı daha sonra da annenin cansız bedenleri bulundu.
ANNE HURİYE ÇIPLAKTI...
43 yaşındaki kayıp Huriye ve oğlu uçurumun dibindeki bir dere yatağında bulundu. Anne Huriye tamamen çıplaktı. Anne ve oğlunda bir darp izi bulunmadı, cenazeler adli tıp kurumuna kaldırıldı. Annenin tamamen çıplak bulunması cinayet şüphesini artırdı.
ÇANTASINDAN CEP TELEFONU ÇIKMADI
Huriye ve oğlunun gittiği yer gezi yeri değil, orman kesim alanıydı. Anne neden oradaydı, kadın neden çırılçıplak soyulmuştu bilinmiyor. Kıyafetleri 20-25 metre uzağında bulundu. Huriye Helvacı'nın çantası bulunurken cep telefonu ise içinden çıkmadı. Telefon cinayet ihtimali olduğu için çok önemli.
CEBİNDEKİ TÜM ARAMALARI VE MESAJLARI SİLMİŞ
Huriye ve Osman'ın kayboldukları gün buluşmak için yola çıktıkları kişi enişte dedikleri Mustafa Uzun'du. Aralarında gizli bir yasak ilişki bulunduğu söyleniyordu. Mustafa Uzun'un anne ve oğlunun kaybolduğu gün yaptıkları ise büyük kuşkular doğurdu. Mustafa Uzun, telefonundaki tüm arama geçmişini ve mesajları silmiş. Yetinmemiş cep telefonu numarasını da değiştirmiş.