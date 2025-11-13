Ölü bulunan Huriye çırılçıplaktı! Yasak aşk yaşadığı enişte Müge Anlı'da konuştu

CEBİNDEKİ TÜM ARAMALARI VE MESAJLARI SİLMİŞ

Huriye ve Osman'ın kayboldukları gün buluşmak için yola çıktıkları kişi enişte dedikleri Mustafa Uzun'du. Aralarında gizli bir yasak ilişki bulunduğu söyleniyordu. Mustafa Uzun'un anne ve oğlunun kaybolduğu gün yaptıkları ise büyük kuşkular doğurdu. Mustafa Uzun, telefonundaki tüm arama geçmişini ve mesajları silmiş. Yetinmemiş cep telefonu numarasını da değiştirmiş.