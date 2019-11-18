Oltulu usta 'bir kuş da sen barındır' dedi! Kampanyasına destek yağdı
ERZURUM'un Oltu ilçesinde, mobilya ustası Adem Kaya'nın başlattığı 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasına, Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı.
Oltu Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 20 yıllık mobilyacı Adem Kaya, geçen ay, kış mevsimini düşünerek, kuşlar için yuva yapmaya karar verdi. 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasını başlattı.
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Kaya, çeşitli renklerde yaptığı yuvaları Kırdağı Ormanı'nda çam ağaçlarına astı. Herkese kampanya için çağrıda bulunan Kaya, 20- 30 lira ödeyenlerin isimlerini yazdığı yuvaları ağaçlara asacağını belirtti.
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Mobilya ustası Adem Kaya'nın kampanyasına İstanbul'dan da destek geldi.
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Haberi izleyen Süheyla Alıcı, Kaya'ya ulaşarak, kendisinin ve çocuklarının isimlerini kuş yuvası yapmasını istedi.
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