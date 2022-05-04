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'Ölsem daha iyi' deyip ağladı! Kör oldu denen Gönül Yazar'ın son durumu felaket tellalı Onur Akay açıkladı

'Ölsem daha iyi' deyip ağladı! Kör oldu denen Gönül Yazar'ın son durumu felaket tellalı Onur Akay açıkladı

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasının tanınan ismi haline gelen ses sanatçısı, yazar ve felaket tellalı Onur Akay, Gönül Yazar'ın son durumu açıkladı.

'Ölsem daha iyi' deyip ağladı! Kör oldu denen Gönül Yazar'ın son durumu felaket tellalı Onur Akay açıkladı

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu 85 yaşındaki ünlü sanatçı Gönül Yazar’la ilgili çok üzücü bir haber vererek, Yazar'ın bir gözünü kaybettiğini açıklamıştı. 

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'Ölsem daha iyi' deyip ağladı! Kör oldu denen Gönül Yazar'ın son durumu felaket tellalı Onur Akay açıkladı

Onur Akay, TV8’de ekranlara gelen '2. Sayfa' programının stüdyo konuğu oldu. 

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'Ölsem daha iyi' deyip ağladı! Kör oldu denen Gönül Yazar'ın son durumu felaket tellalı Onur Akay açıkladı

Akay, 'Taş Bebek' lakabıyla tanınan usta sanatçı Gönül Yazar’ın sağlık durumuna ilişkin bilgiler verdi.

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'Ölsem daha iyi' deyip ağladı! Kör oldu denen Gönül Yazar'ın son durumu felaket tellalı Onur Akay açıkladı

Canlı yayında Yazar’ın yaşadığı ev kazasının detaylarını da anlatan Akay, "Gönül Yazar gözleri ile ilgili çok büyük sorunlar yaşadı." dedi.

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