'Ölsem daha iyi' deyip ağladı! Kör oldu denen Gönül Yazar'ın son durumu felaket tellalı Onur Akay açıkladı
Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasının tanınan ismi haline gelen ses sanatçısı, yazar ve felaket tellalı Onur Akay, Gönül Yazar'ın son durumu açıkladı.
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu 85 yaşındaki ünlü sanatçı Gönül Yazar’la ilgili çok üzücü bir haber vererek, Yazar'ın bir gözünü kaybettiğini açıklamıştı.
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Onur Akay, TV8’de ekranlara gelen '2. Sayfa' programının stüdyo konuğu oldu.
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Akay, 'Taş Bebek' lakabıyla tanınan usta sanatçı Gönül Yazar’ın sağlık durumuna ilişkin bilgiler verdi.
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Canlı yayında Yazar’ın yaşadığı ev kazasının detaylarını da anlatan Akay, "Gönül Yazar gözleri ile ilgili çok büyük sorunlar yaşadı." dedi.
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