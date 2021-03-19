Ölmemek için öz ailesini arıyor Müge Anlı Erman'ın DNA sonuçlarını açıkladı

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında merakla beklenen Erman Akalp'in DNA testi sonuçları açıklandı. Erman Akalp evlatlık olarak verilmişti. Ailesi tarafından öz evlat gibi büyütüldüğünden bugüne kadar öz ailesini hiç aramamıştı. Ancak 3 ay önce aldığı kötü haberle buna mecbur kaldı. Kanser olan Erman, 'ölmemek için' öz ailesini aramaya başladı. Kendi çabaları ile ailesini bulamayan Erman, süre kısıtlı olduğundan Müge Anlı'ya başvurdu. Erman Akalp'in hikayesini duyan 2 aile 'o bizim çocuğumuz' olabilir diyerek programa geldi. Bu ailelerin Erman'ın akrabası olup olmadıklarını belirlemek için yapılan DNA testi sonuçları cuma günü açıklandı. İşte Müge Anlı'da açıklanan sonuçlar: