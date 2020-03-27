Olga Kurylenko koronavirüsü bakın hangi iki besinle yendi en çok onları tüketmiş
James Bond filmiyle tanınan Olga Kurylenko, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Başarılı oyuncu durumunun gittikçe iyileştiğini söyledi. İyileşmesine yardımcı olan iki besin ise duyanları şaşırttı.
40 yaşındaki güzel oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüs testinin pozitif çıktığını iki hafta önce açıklamıştı. Kurylenko, koronavirüs olmasıyla kendisini eve kapatmıştı.
Koronavirüs hastalığından 2 hafta içinde kurtulduğunu duyuran güzel oyuncu Olga Kurylenko, dört yaşındaki oğlu Alexander Max Horatio ile birlikte çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaşmıştı.
Bond kızı paylaşımında şunları söylemişti:
"Tamamen iyileştim. Bir hafta boyunca kötü hissediyordum, çoğunlukla yataktaydım ve uyudum. Ateşim vardı ve başım çok ağrıyordu. İkinci hafta ateşim düştü fakat hafif bir öksürük başladı, çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonuna kadar kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım."
Karantina günlerinde beslenmesine çok özen gösteren Kurylenko , "En çok tükettiğim gıda sarımsak oldu" diye bir açıklama yaptı.