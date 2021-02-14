Ölen eşiyle pozu 14 Şubat'ta duygulandırdı! Sinem Kobal Pınar Altuğ Nesrin Cavadzade paylaştı
Aralarında Sinem Kobal, Pınar Altuğ, Nesrin Cavadzade gibi isimlerin olduğu ünlülerden 14 Şubat paylaşımları geldi.
Televizyon ve müzik dünyasının ünlü simaları 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bir ünlünün yaptığı paylaşım herkesi hüzünlendirdi.
İşte ünlülerin 14 Şubat paylaşımları...
Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu
Yaşam için sevgilim..
Neslişah Alkoçlar - Engin Altan Düzyatan
Doğa Rutkay - Kerimcan Kamal
Dünyanın her köşesinde (keyifler yerindeyken) gezerken ya da evin içinde dört duvar (keyifsiz, moralsiz olduğumuzda) sadece sessizce kaldığımızda bile öylece; hayat seninle güzel... Seni çok ama çok ama çok ama çok seviyorum.