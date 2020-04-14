Ölen bir insandan ilk defa bir başkasına koronavirüs bulaştı!
Tayland’da corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir insandan bir başkasına virüs bulaştı. Uzmanlar bu durumun bir ilk olduğu bilgisini paylaştılar.
İlk olarak Çin’in Hubei eyaletine Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde enfekte olan kişi sayısı 2 milyona yaklaştı. Salgın nedeniyle küresel can kaybı ise 120 bine dayandı. Tayland'dan gelen bir bilgi ise herkesi korkuttu.
Tayland’dan gelen bir haber ise ölen bir kişiden bir başkasına corona virüs bulaşabildiğini ortaya çıkardı. BuzzFeed’in verdiği habere göre, corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir insandan adli tıp uzmanına corona virüs bulaştı.
Tayland’da yaşanan bu olay, ölü bir insandan kaynaklanan ilk corona virüs vakası olarak kayıtlara geçti.
Ebola, ölü bedenlerden bulaştığı bilinen virüslerden biriydi. COVID-19 olarak da bilinen yeni tip corona virüsün ölü bir bedende ne kadar süre aktif kaldığı ise tam olarak belirlenebilmiş değil.