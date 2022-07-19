Öldüren aşırı sıcak hava Türkiye'ye geliyor İstanbul'da günler sürecek! Orhan Şen 'Bayıltabilir' diyor

Avrupa sıcaklar nedeniyle kavruluyor. İspanya ve Portekiz’de 1027 kişinin Sıcak Hava dalgası nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Türkiye'de ise Muğla ve Antalya'da sıcaklıklar 44 dereceyi görecek. Yurt geneli ve İstanbul gibi büyükşehirlerde son duruma ilişkin konuşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise çarpıcı sözler kullandı.