Öldürdü denilen Güllü'nün kızından itiraf geldi! O mesajlar benim ama...
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Sanatçının patronu Ferdi Aydın'ın "Güllü'yü, öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter öldürdü" sözleri şoke etti. Güllü'nün kızı ifadeye çağrıldı, iddialara cevap verdi.
Güllü'nün ölümüyle ilgili sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, 2 şahitle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aydın, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etti. Aydın, Gülter'in WhatsApp yazışmalarını da kanıt olarak gösterdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bu açıklamanın ardından Tuğyan Ülkem Gülter'i adliye çağırıp WhatsApp mesajlarıyla ilgili ifadesini aldı.
''KEŞKE ANNEMİ BÖYLE ÖLDÜRMESEYDİM'' SÖYLEMLERİ
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan detaylarda Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güllü hanım için buraya geldik. Delillerimizi sunduk, söylemlerimizi söyledik, şahitlerimizi getirdik. İçeride Tuğyan hanımın en yakın 2 arkadaşı var. Onların söylemleri var. Tuğyan hanımın cinayeti işlediğini, bunu 6 aydır planladığını söylediler, iddia ettiler. Biz onları şimdi savcılığa getirdik. Tuğyan hanımın evde bir ifadesi olmuş Bircan hanıma, 'keşke annemi böyle öldürmeseydim, çok üzüldüm' diye söylemleri olmuş. Çünkü araba kazası ya da silahla vurdurtmayı düşünüyormuş ama şu an camdan aşağı attığı için böyle üzgün olduğunu belirten sözler söylemiş. İçeride şahitlerimiz avukat huzurunda ifadelerini verecekler. Ülkemizin başı sağ olsun. Biz elimizden geleni yaptık'' demişti.
PATRON AYDIN'IN İFADELERİ
Verdiği ifade hakkında da bilgi veren Aydın, "İfademde Güllü hanımın evlatlarıyla sıkıntılarını, kızının yasaklı madde kullandığını söylemesi, kızından tedirgin olduğunu söylediğini söyledim ve şahitleri getirdiğimi söyledim. Şahitler en yakınları HTS, arama kayıtlarına baktıklarında görecekler. Ben de aynı saat, dakikada ss görüntüler almıştım. 'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun' yazısı var. Hepsini şahitler huzurunda sunduk. Bundan sonrası yargı merceğinde" diye konuşmuştu.
GÜLLÜ'NÜN KIZI KONUŞTU
Sabah'ın haberine göre Güllü’nün kız sessizliğini bozdu. Gülter, savcılığa verdiği ifadede "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi. Bu sözlerin ardından gözler tekrar savcılığa çevrildi. Şimdi herkes, kızıyla Güllü arasında yaşananları ve ünlü sanatçının ölümüne kızının sebep olup olmadığını merak ediyor.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin vefatının ardından kendisine ve kardeşine yönelik ortaya atılan iddialar hakkında ilk kez yine Günaydın'dan Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulunmuştu.