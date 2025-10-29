Öldürdü denilen Güllü'nün kızından itiraf geldi! O mesajlar benim ama...

GÜLLÜ'NÜN KIZI KONUŞTU

Sabah'ın haberine göre Güllü’nün kız sessizliğini bozdu. Gülter, savcılığa verdiği ifadede "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi. Bu sözlerin ardından gözler tekrar savcılığa çevrildi. Şimdi herkes, kızıyla Güllü arasında yaşananları ve ünlü sanatçının ölümüne kızının sebep olup olmadığını merak ediyor.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin vefatının ardından kendisine ve kardeşine yönelik ortaya atılan iddialar hakkında ilk kez yine Günaydın'dan Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulunmuştu.