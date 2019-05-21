Öldüğü iddia edilen Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sağlık durumuyla ilgili hakkında çıkan yalan haberlere açıklık getirdi.
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'ın sosyal medyada sağlık durumu hakkında yapılan haberlere, Arkın'ın Instagram hesabı üzerinden şu açıklama yapıldı.
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Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Son iki gündür yine bazı sosyal medya hesaplarında sağlık durumu hakkında yalan yanlış haberler yapılmaktadır
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Lütfen bu haberlere itibar etmeyin... Sağlık durumu gayet iyi." ifadeleri kullanıldı.
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Ünlü sanatçının eşi Betül Arkın, sosyal medyada çıkan haberlere üzüldüğünü altını çizerek, "Kim, neden böyle bir şey yapıyor anlamak mümkün değil.
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