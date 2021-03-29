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'Öldü sanıp balkondaki kara gömdü' Aslızen'den şoke eden şiddet itirafları

'Öldü sanıp balkondaki kara gömdü' Aslızen'den şoke eden şiddet itirafları

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına şarkıcı Aslızen konuk oldu. Şiddet itirafları ağızları açık bıraktı.

'Öldü sanıp balkondaki kara gömdü' Aslızen'den şoke eden şiddet itirafları

İzmir'de yaşamını sürdüren ve geçtiğimiz aylarda meydana gelen depremi canlı canlı yaşamış olan Aslızen, Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. 

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'Öldü sanıp balkondaki kara gömdü' Aslızen'den şoke eden şiddet itirafları

Canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Aslızen, annesiyle birlikte babasından gördüğü şiddeti anlatırken kan dondurdu.

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'Öldü sanıp balkondaki kara gömdü' Aslızen'den şoke eden şiddet itirafları

Babasının, sürekli şiddet uyguladığını çocukluğunun çok kötü geçtiğini söyleyerek yürek burkan Aslızen, yıllar sonra gittiği psikoloğunda hafızasından annesiyle ilgili bir anısını sildirdiğini söyledi. Aslızen, şu ifadeleri kullandı:

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'Öldü sanıp balkondaki kara gömdü' Aslızen'den şoke eden şiddet itirafları

''Babam annemi öldü sandığı için balkondaki kara gömdü. O can çekişirken ki görüntüsü aklımdan hiç gitmiyor. Psikoloğum o kötü anıyı hafızamda yerini değiştirdi.''

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