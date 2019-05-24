'Öldü' iddiaları Murat Arkın'ı kızdırdı Cüneyt Arkın'ın oğlu isyan etti

Sonra yalan haber yapan bu sitelerin, profillerin sahipleri yine kendilerine ait olan başka sitelerde bu kez 'Cüneyt Arkın öldü mü?' başlıklı haber yapıyor. Çünkü bu sorunun cevabını merak edenler arama motorlarına aynen bu soruyu gireceklerini biliyorlar. Bu ikinci haber sadece arama motorlarında ilk sıralarda çıkabilmek için.