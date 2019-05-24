'Öldü' iddiaları Murat Arkın'ı kızdırdı Cüneyt Arkın'ın oğlu isyan etti
Usta oyuncu Cüneyt Arkın hakkında çıkan 'öldü' iddiaları oğlu Murat Arkın'ı kızdırdı. Usta oyunucunun oğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın hakkında sosyal medyada çıkan asılsız ölüm haberleri çok sık yer almaya başladı. Arkın, sosyal medya hesabından çıkan bu haberlere dair açıklama yapmış olsa da sağlık durumu hakkında çıkan yalan haberlerin önü alınamıyor.
Usta oyuncunun oğlu Murat Arkın'da sosyal medyada çıkan asılsız haberleri paylaşarak isyan etti. Murat Arkın, sosyal medya hesabından bu haberlerin neden çıktığına dair şu açıklamayı yaptı:
“Bir süredir ortalıkta babamın vefat ettiğine dair haberler dolaşıyor. Panik olanlar, telefona sarılanlar, haberi okudukları siteye yorum bırakanlar, haberi arkadaşları ile paylaşanlar bir süre sonra gerçeği öğrenip 'Ne zevk alıyor bunlar' diye kendi kendilerine soruyor. Bazıları haberi okuduğu siteye geri dönüp 'yalan haber' yorumu bırakıyor. O sitelerle bir şekil iletişim etkileşim içine giriyor.
Sonra yalan haber yapan bu sitelerin, profillerin sahipleri yine kendilerine ait olan başka sitelerde bu kez 'Cüneyt Arkın öldü mü?' başlıklı haber yapıyor. Çünkü bu sorunun cevabını merak edenler arama motorlarına aynen bu soruyu gireceklerini biliyorlar. Bu ikinci haber sadece arama motorlarında ilk sıralarda çıkabilmek için.