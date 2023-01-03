Olaylı Göztepe Altay maçında yüzüne fişek atılmıştı! Yaralı taraftar yaşadıklarını anlattı: "Bir şey geldiğini hissettim..."
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe Altay maçında 'Türk futbolcunun kara gecesi' yaşanmıştı. Çıkan olaylar yüzünden tatil edilen maçta yüzüne işaret fişeği isabet eden Göztepe taraftarı Mehmet Çakır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından ilk kez konuşan Çakır taraftarlara seslenerek tribün olaylarının son bulmasını istedi. İşte detaylar...
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında tatil edilen Göztepe-Altay maçında konuk ekip taraftarlarının bulunduğu bölümden atılan işaret fişeğiyle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, sporseverlere seslenerek tribün olaylarının son bulmasını istedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisine devam edilen 45 yaşındaki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, geçirdiği iki ameliyatın ardından ziyaretçi kabulüne başladı.
Çakır, hastane odasında AA muhabirine olay gününü ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.
Gümrük müşavirliği firmasında çalıştığını ve çocukluğundan beri Göztepe taraftarı olduğunu dile getiren Çakır, İzmir derbisini izlemeye arkadaş grubuyla gittiğini belirtti. Çakır, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir şey anlamadık. Rakip takım tribününe de bakmıyorduk. Bir şey geldiğini hissettim sadece yüzüme doğru. Ondan sonrası zaten kendimde değildim. Arkadaşlarım ilk müdahaleyi yaptı. Kendimi hastanede buldum. Açıkçası bilincim yerinde değildi. İki ameliyat oldum. Doktorların sayesinde iyileştim. Yüzümde iz de kalmadı. Ufak tefek ameliyat izleri, ilk fişeğin girdiği yer var. Onlar için de ilaç kullanıyorum. Zamanla gidecek herhalde."
"Eski yaşantıma dönmek istiyorum"
Yaşadığı olayın ardından herkesin bir daha maça gidip gitmeyeceğini sorduğunu ifade eden Çakır, "İlk planda amacım sağlığıma kavuşmak. Eski yaşantıma dönmek istiyorum. Ondan sonra illaki maça gideriz. Şu an tek isteğim tam anlamıyla eski yaşantıma dönmek." diye konuştu.