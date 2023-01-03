Olaylı Göztepe Altay maçında yüzüne fişek atılmıştı! Yaralı taraftar yaşadıklarını anlattı: "Bir şey geldiğini hissettim..."

Gümrük müşavirliği firmasında çalıştığını ve çocukluğundan beri Göztepe taraftarı olduğunu dile getiren Çakır, İzmir derbisini izlemeye arkadaş grubuyla gittiğini belirtti. Çakır, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir şey anlamadık. Rakip takım tribününe de bakmıyorduk. Bir şey geldiğini hissettim sadece yüzüme doğru. Ondan sonrası zaten kendimde değildim. Arkadaşlarım ilk müdahaleyi yaptı. Kendimi hastanede buldum. Açıkçası bilincim yerinde değildi. İki ameliyat oldum. Doktorların sayesinde iyileştim. Yüzümde iz de kalmadı. Ufak tefek ameliyat izleri, ilk fişeğin girdiği yer var. Onlar için de ilaç kullanıyorum. Zamanla gidecek herhalde."