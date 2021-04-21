Olaylı boşanma gerçekleşti Meral Kaplan'ın kızının velayeti Erhan Kanioğlu'na verildi
Meral Kaplan ve Erhan Kanioğlu sonunda boşandı. 6 yaşındaki kızlarının velayetini babaya verilince Kaplan gözyaşlarına boğuldu.
Meral Kaplan ve Erhan Kanioğlu'nun boşanma davasında sona gelindi. İkilinin davası bugün görüldü. Meral Kaplan ile iş insanı eşi Erhan Kanioğlu, boşandı. Mahkeme, çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayetini babaya verip, Meral Kaplan'ın, Erhan Kanioğlu'na 200 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.
Duruşma çıkışı gözyaşlarını tutamayan Kaplan, "Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsem de ispatlayamadım. Mahkeme 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Buna izin vermeyeceğim" dedi.
İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında Meral Kaplan ve taraf avukatları hazır bulundu. Erhan Kanioğlu ise gelmedi. Gizlilik kararı nedeniyle basın mensupları ve izleyici alınmayan duruşmada, Kaplan ve Kanioğlu'nun boşanmasına karar verildi.
Çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayeti babaya verilirken, mahkeme, Meral Kaplan'ın, Erhan Kanioğlu'na 150 bin TL'si manevi 200 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.