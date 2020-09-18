Olayın adresi Ankara! Lamborghini ile karpuzdan sonra şimdi de Ferrari ile ceviz satılıyor

"Hakikaten güzel de ilgi gördü..."

Kuruyemiş dükkanında çalışan İbrahim Kalender, tanıtım amaçlı böyle bir şey yaptıklarını söyleyerek, "Arkadaşlarımızla görüştük ve böyle bir fikir ortaya çıktı. Biz de kuruyemişlerimizi aracımızın içinde sergilemeye başladık. Hakikaten güzel de ilgi gördü. İnsanların çoğu gelip fotoğraf çektiriyorlar, aracı da inceliyorlar" dedi.