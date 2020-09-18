Olayın adresi Ankara! Lamborghini ile karpuzdan sonra şimdi de Ferrari ile ceviz satılıyor
ANKARA'da piyasaya değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan Ferrari model araçta kabuklu ceviz satılmaya başlandı.
Daha önce Lamborghini model lüks araç üzerinde karpuz satılması çok konuşulmuştu. Bu kez adres, başkentin Pursaklar ilçesi... Otomobil galerisi bulunan Abdullah Duman, 10 gün önce kuruyemiş dükkanı açtı. Duman, galeride bulunan piyasa değeri 1,5 milyon TL'lik otomobili dükkanın önüne çekip, bagajında çuval ve torbalar içinde ceviz satmaya başladı.
Kilosu 30 TL'den satılan cevizlerden daha çok lüks otomobil ilgi gördü. Bazı vatandaşlar, bagajı ceviz dolu lüks aracın yanında hatıra fotoğrafı çektirdi
"Hakikaten güzel de ilgi gördü..."
Kuruyemiş dükkanında çalışan İbrahim Kalender, tanıtım amaçlı böyle bir şey yaptıklarını söyleyerek, "Arkadaşlarımızla görüştük ve böyle bir fikir ortaya çıktı. Biz de kuruyemişlerimizi aracımızın içinde sergilemeye başladık. Hakikaten güzel de ilgi gördü. İnsanların çoğu gelip fotoğraf çektiriyorlar, aracı da inceliyorlar" dedi.
İstanbul Beyoğlu'nda 5 milyonluk Lamborghini araçla karpuz böyle satılmıştı. Olayın daha sonra sosyal medya fenomeninin işi olduğu ortaya çıkmıştı.