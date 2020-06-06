Olayın adresi Adana! Davulcu 15 yaşındaki kızına tecavüz etti acılı annenin tek bir isteği var

Hastanede oğlunun yanındaydı

Kozan ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesinde iddiaya göre 14 yaşında engelli Taki S. (43) ile evlenen Kader S.'nin (32) 1'i kız 7 çocuğu oldu. Kader S. büyük oğlu ciğerlerinden rahatsız olduğu için oğlu ile birlikte bir süre hastanede refakatçi olarak kaldı.