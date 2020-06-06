Olayın adresi Adana! Davulcu 15 yaşındaki kızına tecavüz etti acılı annenin tek bir isteği var
ADANA'da evinde tecavüze uğradıktan sonra kaçırılan 15 yaşındaki kız çocuğunun annesi yaşananları gözyaşları içinde anlattı. Kızının tehdit edildiğini söyleyen acılı annenin ise tek bir isteği var.
Adana'nın Kozan ilçesinde evde tekken tecavüze uğradıktan sonra kaçırılan 15 yaşındaki kız çocuğunun annesi isyan etti. Suçlu, tutuklanırken acılı anne, zanlının idam edilmesini isteyerek gözyaşlarına boğuldu.
Hastanede oğlunun yanındaydı
Kozan ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesinde iddiaya göre 14 yaşında engelli Taki S. (43) ile evlenen Kader S.'nin (32) 1'i kız 7 çocuğu oldu. Kader S. büyük oğlu ciğerlerinden rahatsız olduğu için oğlu ile birlikte bir süre hastanede refakatçi olarak kaldı.
Eve giren davulcu kıza tecavüz etti
Bu süre içinde 15 yaşındaki kızı S.S. ise evde kardeşlerine baktı. Kardeşleri ve babasının olmadığı bir günde eve gelen davulcu Ziya A. (37), kız çocuğuna tecavüz etti.
Tehdit edip kaçırdı
Ziya A., annesini ve babasını öldürmekle tehdit ettiği için kız, bunu kimseye söyleyemedi. Davulcu Ziya Akdoğan, birkaç gün sonra gelerek bu sefer kız çocuğunu kaçırdı. Bunun üzerine aile polise giderek şikayetçi oldu.