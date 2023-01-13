Olay yerine giden polis bile şaştı kaldı! Ayakta durmakta ve konuşmakta zorlandı gerçek bambaşka çıktı

Araç sürücüsünün ayakta durmakta zorlanması ve konuşurken zorlanması dikkatten kaçmazken yapılan alkol kontrolünde araç sürücüsünün alkollü olmadığı belirlendi. Araçta ve sürücünün üzerinde çok sayıda depresyon hapı bulunurken, araç sürücünün kullandığı ilacın etkisinde olduğu belirlendi.