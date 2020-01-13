Olay yeri Kayseri! Çocuk parkını benzin dökerek yaktılar
KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde benzin dökerek çocuk parkını ateşe verdiler. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü ancak yanan oyun araçları, kullanılamaz hale geldi.
Kocasinan'a bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Parkı'na gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saat 10.30 sıralarında benzin dökerek, yangın çıkardı.
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Alevler, oyun araçlarını sararken, yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.
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İhbar üzerine parka gelen itfaiye görevlileri, yangını saat 11.00 sıralarında söndürdü.
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Tespit edilmesi için çalışma başlatıldı
Yangın sırasında parkta kimsenin olmadığı öğrenilirken, benzin döküp, ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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