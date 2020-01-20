Olay yeri Bursa! Çay ocağındaki silahlı çatışmada 1'i ağır 2 yaralı
BURSA’da çay ocağında oturan Delil A. ile Bilal A., 2 kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Delil A. ağır yaralanırken, olay anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana geldi. 4 kişi çay ocağında oturduğu sırada, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi çay ocağına koşarak girerek Delil A. ve Bilal A.’ya doğru tabancayla ateş etmeye başladı.
Karşılık verdiler
Ardından Bilal A. ve Delil A.’nın masada birlikte oturduğu diğer bir kişi de belindeki tabancasını çıkararak ateş etti. Şüpheliler olayın ardından otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Ağır yaralandı
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Delil A. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Bilal A. ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay saniye saniye kamerada
2 kişinin silahla yaralandığı olay, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.