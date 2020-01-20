Olay yeri Bursa! Çay ocağındaki silahlı çatışmada 1'i ağır 2 yaralı

Karşılık verdiler

Ardından Bilal A. ve Delil A.’nın masada birlikte oturduğu diğer bir kişi de belindeki tabancasını çıkararak ateş etti. Şüpheliler olayın ardından otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.