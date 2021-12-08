Olay yeri Adana! İşkenceyle suçlanan koca 'sadece birkaç kez vurdum' dedi serbest kaldı
ADANA'da eşi Serhat K.'nin (28) darp ederek ölümle tehdit ettiği Suzan K.'yi (31) polis kurtardı. Eşinin sürekli kendine şiddet uygulayıp, işkence yaptığını ileri süren Suzan K. sığınma evine yerleştirildi. "Eşime sadece birkaç kez vurdum" diyerek kendini savunan Serhat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 5 Aralık saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Suzan K.'nin eşi Serhat K. tarafından alıkonup, işkence gördüğü ihbarı üzerine eve, polisler geldi. Ekipler, darp edilmiş halde buldukları Suzan K.'yi adli tıp kurumuna götürdü. Serkan K. ise gözaltına alındı. Darp raporu verilen Suzan K., eşini kendine işkence yaptığını belirterek, şikayetçi oldu.
İfadesinde 12 Kasım'da da darp raporu aldığını söyleyen Suzan K. "Şikayetçi olacaktım ama çok yalvardı. Bir daha yapmayacağına dair söz verince affettim. Yine de anlaşmazlık sürdü. 4 Aralık günü ablamın evine gittim. Arayıp, 'ablanlara gidersen bir daha bu eve giremezsin, sonuçlarına katlanırsın, geliyorum, hepinizi rezil edeceğim' dedi. Eve gelerek beni aldı, arabayla gezdirmeye başladı.
Bir süre sonra 'ikimiz bu arabanın içinde öleceğiz' diyerek beni darbetti. Bıçak çekerek vurmaya çalıştı. Arabanın hızını artırdı ve 'öleceğiz' diyerek önümüze çıkan TIR'ın üstüne sürdü. Direksiyonu ani bir hareketimle kırdım ve ölmekten kurtulduk. Daha sonra küfredip, yüzüme tükürdü, yine dövdü" dedi.
Kocası tarafından öldürülmek üzere olduğunu ve dayanmakta zorlandığını kaydeden Suzan K., şöyle devam etti:
"Sonrasında eve geldik. Tehdit ve hakaretlerde bulundu, telefonumu aldı. Yatak odasına geçtim, arkamdan geldi. O gece yine dövdü. Ayrı uyuduk. Sabah uyanınca tekrardan yanıma geldi ve 'neden yanımda uyumadın?' diyerek dövmeye başladı.