Olay yeri Adana! İşkenceyle suçlanan koca 'sadece birkaç kez vurdum' dedi serbest kaldı

Kocası tarafından öldürülmek üzere olduğunu ve dayanmakta zorlandığını kaydeden Suzan K., şöyle devam etti:

"Sonrasında eve geldik. Tehdit ve hakaretlerde bulundu, telefonumu aldı. Yatak odasına geçtim, arkamdan geldi. O gece yine dövdü. Ayrı uyuduk. Sabah uyanınca tekrardan yanıma geldi ve 'neden yanımda uyumadın?' diyerek dövmeye başladı.