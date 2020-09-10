Olay TV Nevşin Mengü'ye imzayı attırdı! Süleyman Sarılar 'Nerede kalmıştık" diye sordu...
'İmamoğlu Medyası'nın temel taşı olacağı iddia edilen Olay TV, hızlı bir şekilde İstanbul merkezli ve haber ağırlıklı bir yayına hazırlanıyor. Nevşin Mengü Ana Haber için imzayı attı... Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar 'Nerede kalmıştık" diye sordu...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi medyasını kurduğu iddialarının merkezindeki Olay TV, hızlı bir şekilde İstanbul'dan yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Olay TV yayın yönetmeni koltuğuna oturan Süleyman Sarılar, bir yendan teknik kurulumla ilgilenirken, bir yandan da kadro kuruyor. İlk imzayı atan isim Nevşin Mengü oldu...
Cavit Çağlar'ın önce "sattım" sonra da "Satmadım yatırımı ben yapıyorum" diyerek kafaları karıştırdığı Olay TV'nin danışmanlığını Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Nuri Çolakoğlu yapıyor.
Süleyman Sarılar, sosyal medya hesaplarından sürekli olarak "Nerede kalmıştık" notuyla paylaşımlar yapıyor. Sarılar, Olay TV'nin haber stüdyoları ve teknik altyapısıyla ilgili fotoğraflar paylaşıyor.
Olay TV Yayın Yönetmeni Sarılar, "Türkiye’nin en modern teknik altyapısı hazır. Tarafsız gerçek habercileri bekliyoruz" notuyla kadroya girmek isteyenlere çağrı yaptı.