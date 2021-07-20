Olay itiraf! Ünlü şarkıcı ilk deneyimini hemcinsiyle yaşamış
ABD'li ünlü şarkıcı Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini hemcinsleriyle yaşadığını itiraf etti. İşte detaylar...
28 yaşındaki ABD’li şarkıcı Miley Cyrus, cinsellik itirafıyla gündem oldu.
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İlk cinsel deneyimini iki kızla yaşadığını söyleyen Cyrus, birlikte olduğu ilk erkeğin ise eski eşi Liam Hemsworth olduğunu söyledi.
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Bu gerçeği 10 yıl boyunca eski eşi Hemsworth’ten sakladığını belirten Cyrus, “16 yaşına kadar bir erkekle sonuna kadar gitmemiştim.
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İlk kez birlikte olduğum adamla yıllar sonra evlendim, bu çok çılgınca. Ona ilk olduğunu söylemedim çünkü bir ezik gibi görünmek istemedim” dedi.
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