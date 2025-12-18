Olay iddia! Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu menajerine 'bana kulüp bul' talimatı verdi
|
Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun menajerine, "Bana kulüp bul" talimatı verdiği iddia edildi. Öte yandan devre arası transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler golcü transferi için 2 dünya yıldızını listeye aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre, Afrika Uluslar Kupası için milli takıma giden yıldız golcünün menajeriyle bir görüşme yaptığı ve takımdan ayrılmak istediğini söylediği öğrenildi.
Nesyri'nin "Afrika Kupası bitmeden bana kulüp bul. Artık Fenerbahçe'de oynamak istemiyorum" dediği öğrenildi.
Körfez ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği En Nesyri ile ilgili devre arasında yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.
