Olay derbi yorumu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair flaş açıklamalar yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, güncel gelişmeler ve yürütülen çalışmalara ilişkin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz bu camia güçlü, şu güçlü diye onlarla geçinelim de 3 gün fazla kalalım düşüncesinde değiliz. Biz görüştüğümüzde ne kadar şeffaf olduğumuzu alt liglerdeki kulüp başkanları defalarca anlattı. Kapımız herkese açık. 3. Lig'in sonundaki takımla, Süper Lig'in başındaki takımın arasında hiçbir zaman fark olmadı, hepsine aynı değeri verdik, vermeye devam edeceğiz.

Amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Edemeyeceğimizi anladığımız anda burada durma niyetimiz yok. Yıllardır Türk futbolun sorunları kapı arkasına süpürgeyle atıldı. Öyle rezil kararlar alındı ve suçlar örtbas edildi ki buradaki sorunların yegane sorumlusu, bu iradesizlikti. Biz arkadaşlarımızla ve toplum desteğiyle beraber yarınlar için temiz futbolu bırakma sorumluluğu taşıyoruz.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar, güzide kulüplerimizin alın teriyle sahada emeklerinin karşılığını alması, ahlaklı futbol için. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, iradesi Türk futbolunun temizlenmesi adına.

Biz sportif olarak bakıp ona göre cezalar veriyoruz, İstanbul Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Cesur, cesaretli ve titiz şekilde Türk futbolunun illegal yönden bulaştığı bataklıktan kurtulması için verdiği mücadeleden dolayı...

"Operasyonlar derinleştikçe Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor"

Üzülerek görüyorum, operasyonlar derinleştikçe Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor. Bunu yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Nereye yansırsa yansının girdiğimiz bu yolda, Peygamber Efendimiz'in sözü var 'Kızım Fatıma da olsa kolunu keserim' diye. Kayrılan oluyor mu diye sözler var, bunun vebali var. Görevli arkadaşlara 'Tırnak kadar müsamaha göstermeyeceksiniz, tırnak kadar adaletsiz davranmayacaksınız' diye.

Engellemeler söz konusu olursa taviz vermeden bu koltuklardan kalkacak kadar iradeye sahibiz yönetim kurulu olarak. Kişisel olarak Cenab-ı Allah nasip etti Türk futbolunu yönetiyoruz. Bizim güzide kulüplerle kavgamız olmaz, etik olarak yakışmaz. Biz bir kulüp değiliz. Futbol ailesini yönetiyoruz, bu görevi de futbol ailesi verdi. Futbol ailesinin içinde kavga etmesini tasvip etmiyoruz. Biz tarihin en şeffaf, adil yönetimiyiz. Kapımız açık. Gelen herkes de aynı hoşgörüyle, titizlikle tarafsız yaklaşımımız var. Gelenler de buradan memnun ayrılıyor.

"Şikayetçi olması gereken taraf Fenerbahçe'ydi"

"Derbiden sonra Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu geldi görüşmeye. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Sarı kart göstermemiş. Ama bence orada şikayetçi olması gereken taraf Fenerbahçe'ydi. 8 kişiyle atak yaparlarken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Galatasaray yönetimine, Galatasaray-Trabzonspor maçında Zubkov'a yapılan hareketi gösterdim. Onların gösterdiğinden daha ağır bir hareketti. O harekete ne faul çalındı ne de kart verildi. Hakem arkadaşlarımız bazen bu hataları yapıyor, yapmamaları için destek veriyoruz."

"Fenerbahçe-Galatasaray maçının sonucuna hakem etki etmedi"

"Biz derbi maçlarında çok şey gördük. Fenerbahçe-Galatasaray maçının sonucuna hakem etki etmedi. Algıyla, yönlendirmeyle Türk futboluna iş yaptırılmayacağını kulüplerimizin bilmesi lazım. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar."

Okan Buruk'un Yasin Kol açıklaması

"Okan Buruk, 'Arda Kardeşler'in hakemliği bitti. Yasin Kol'un niye bitmedi?' diyor. Yasin’in pozisyonu ile Arda’nın pozisyonu bir değil. Bu mesajların kamuoyuna hiçbir katkı sağlayacağına inanmıyorum. Bu konulara Merkez Hakem Kurulu karar veriyor ama Arda Kardeşler'in hakemliği geçen sene Beşiktaş-Galatasaray maçında benim için bitmişti zaten.

Talihsiz açıklamalar yapıldı. Hakem Trabzon bölgesi hakemi, maçın berabere bitmesi için uğraşmış. Yorumcular söyleyebilir, ahlaki sorunlardan dolayı söyleyebilirler. Yöneticilerin dikkat etmesi lazım. O maçta hakem sonuca mı etki etti? Yok. Bu cümlelerin Türk futboluna katkı yapacağına inanmıyoruz. Dikkat etmek lazım.

"Galatasaray camiasının sağduyulu insanlarına sesleniyorum"

Galatasaray camiasının sağduyulu insanlarına sesleniyorum. Taraftarlarına da saygı duyuyorum. Olimpiyat Stadyumu'nda beni ayakta alkışladılar. O gün nasılsak, bugün de öyleyiz. Herkese eşit mesafede, adaletli ve şeffaf..."

"İnsanlar bizimle konuşurken karşımızda kuzu gibiler. Dostluk mesajları veriyoruz.. Kameraları görünce aslan yavrusu kesilirseniz, bizim de vereceğimiz cevap elbet var!"

"Liverpool eski Liverpool değil dedim. Liverpool'u yendi. İnanıyorum ki, Monaco'ya karşı üstün başarılar diliyorum. Galatasaray'ın Monaco'yu yenip geleceğine sonsuz inancım var."

"Hakemlerin sahadaki insani hatalarını kabul ediyorum ama VAR'daki hataları kabul etmiyorum, çünkü VAR'da izliyorsunuz."

"Anadolu takımlarına yazık değil mi"

"UEFA-FIFA müsaade etmez ama Bakanlar Kurulu'ndan bir karar çıkarsınlar, her sene için 'şu takım şampiyon olacak' diye. Öteki takımlar da bilsinler durumu, ona göre para harcasınlar. Yazık değil mi Anadolu takımlarına? Onların aleyhinde yanlış kararlar verildiğinde televizyonda yorum yapan bu anlı şanlı insanlar aynı değerlendirmeyi yapıyorlar mı? Çoğu da bu sahalardan çıkmış hakemler. Ahlak sınırlarını zorlayıp yorum yapıyorlar. Bugün yayıncı kuruluşa bakıyorsun onlar bile orada güç devşirmesi yapıyor. Bir sezon boyunca aynı pozisyonlar için yaptıkları yorumlara bakın. Ben Beinsport yetkililerine de uyardım, gereğini yapmazlarsa elbette ki biz onu not alıyoruz. Bunun sonunda ebediyen yayın hakkı onların değil. Önümüzde yayın ihalesi var. Orada kim kime ne yapıyor, onun hesabını o zaman soracağız. Onun için bu yorumları yapanlar insanlar da bu Anadolu takımlarını küçümseyerek onların camiaları güçlü değil diye, sesi çıkmıyor diye yorumlar yapmasınlar. Adil ve adaletli olsunlar. Çok eski bir hakemimiz yorum yapıyor, aynı program içinde iki pozisyonu yorumluyor, telefon mu geliyor ne oluyorsa aynı program içinde 20 dakika sonra tam tersine dönüyor. Bu büyük ahlak sorunu."