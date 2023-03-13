Olası Marmara depreminde İstanbul'da tsunami riski! 17 ilçe alarma veriyor buralarda yaşayanlar dikkat

Marmara`da olası deprem nedeniyle İstanbul için planlamalar düzenli olarak güncelleniyor. O planlamalardan biri de tsunami ihtimali.Uzmanların, tsunami ihtimalinin düşük olduğunu söylediği İstanbul`da, 17 riskli ilçe belirlendi. TRThaber'de yer alan habere göre bu ilçelere tsunami tahliye yolu ve güvenli bölge tabelaları yerleştirildi. İşte riskli o ilçeler…



