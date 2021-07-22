Olağan Şüpheliler İbo Show Sen Çal Kapımı Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
21 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Olağan Şüpheliler, Sen Çal Kapımı, İbo Show ve Güldür Güldür Show'u hüsrana uğrattı.
Feyza, Zuhal ve Nehir, kocalarının ortak olduğu otelin kuruluş yıldönümünü kutlamak için kocalarına sürpriz yaptığı Exxen'in sevilen dizisi Olağan Şüpheliler dün akşam TV8'de yayınlandı. Sevilen dizi reytinglerde hüsrana uğradı.
Bayrama özel tekrar bölümüyle ekran gelen İbo Show reytinglerde dibe çakıldı.
Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde şaşırttı.
Başrollerini Hande Erçel, Kerem Bürsin, Melisa Döngel, Bige Önal'ın paylaştığı Sen Çal Kapımı, dün akşamki tekrar bölümüyle reytinglerde umduğu başarıyı yakalayamadı.
İşte çarşamba günü reytingleri...