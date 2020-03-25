Okulların tatili uzadı mı? Bilim Kurulu kararı açıklaması

Okulların tatil süresi uzatılacak mı sorusu cevabını bugün bulacak. Bilim Kurulu Toplantısı 13:30'da eğitim gündemi ile bir araya geldi. Gözler Bilim Kurulu toplantısından sonra çıkacak karara çevrildi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımı ile bugün 13:30'da başlamıştı. Toplantı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların tatil süresine ilişkin yeni bir açıklama yapması bekleniyor. Açıklama başlar başlamaz bütün detaylar haberimizde olacak.

'Okulların tatil süresi uzatıldı mı?' sorusunun yanıtı birazdan belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bilgi almıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, corona virüsle mücadele çalışmaları hakkında kabine üyelerinden telekonferans yöntemiyle bilgi almış, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile yaptığı telekonferansta ana gündem başlığı okulların ne zaman açılacağı konusu olmuştu.

Bakan Selçuk tatili uzatmak istediklerini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı Bilim Kurulu'nun vermesi gerektiğini vurgulamıştı: “Ben Bilim Kurulunun tavsiyesini çok önemsiyorum...”