HABER /  EĞİTİM

Okulların tatili uzadı mı? Bilim Kurulu kararı açıklaması

Okulların tatil süresi uzatılacak mı sorusu cevabını bugün bulacak. Bilim Kurulu Toplantısı 13:30'da eğitim gündemi ile bir araya geldi. Gözler Bilim Kurulu toplantısından sonra çıkacak karara çevrildi.

Abone ol

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımı ile bugün 13:30'da başlamıştı. Toplantı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya  Selçuk'un okulların tatil süresine ilişkin yeni bir açıklama yapması bekleniyor. Açıklama başlar başlamaz bütün detaylar haberimizde olacak.

 'Okulların tatil süresi uzatıldı mı?' sorusunun yanıtı birazdan belli olacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bilgi almıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, corona virüsle mücadele çalışmaları hakkında kabine üyelerinden telekonferans yöntemiyle bilgi almış, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile yaptığı telekonferansta ana gündem başlığı okulların ne zaman açılacağı konusu olmuştu.

Bakan Selçuk tatili uzatmak istediklerini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı Bilim Kurulu'nun vermesi gerektiğini vurgulamıştı: “Ben Bilim Kurulunun tavsiyesini çok önemsiyorum...”

SON DAKİKA HABERLERİ
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni Dilek Tahtalı koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da koronavirüsten korunmak için saf alkol içip de ölenlerin sayısı 30'a çıktı
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in sağlığı maşallah yerinde
Fenerbahçe futbol takımında Koronavirüs şoku
Berat Albayrak açıkladı! Desteği başlatıyoruz
Af için geri sayım! Erdoğan ile Bakan Gül arasındaki İnfaz Yasası toplantısı sona erdi
ÖNCEKİ HABERLER
Dündar Bey ölümü nasıl Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey kimdir?
RTÜK'ten koronavirüs uyarılarını dikkate almayan kanallara ceza!
Benzine indirim sevinci 1 gün sürdü zam geldi
Spor camiasından Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajları
Diyarbakır'da anons yapan imama korona tepkisi
Ramazan Bayramı 2020 ne zaman hangi ayda başlıyor?
Yorumlar