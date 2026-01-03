Okullarda yaşanan salgına dikkat! Su çiçeği vakaları giderek artıyor...
Okullarda uzun süredir rastlanmayan suçiçeği vakaları yeniden arttı. Aileleri ve eğitim kurumlarını endişelendiren hastalık, kendisini hemen belli etmediği için öğrenciler arasında hızla yayılıyor.
İlk dönemde ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık, ilerleyen günlerde kendisini cilt döküntüleriyle belli ediyor. Ayrıca, suçiçeği vakalarının artışı aşı karşıtlığını yeniden gündeme getirdi.
Okullarda uzun süredir nadiren görülen suçiçeği vakalarının yeniden ortaya çıkması, aileleri ve eğitim kurumlarını alarma geçirdi. Hastalığın başlangıçta kendini net şekilde göstermemesi nedeniyle okul çağındaki çocuklar arasında hızla yayılabildiği belirtilirken, uzmanlar erken belirtilerin takip edilmesi ve gerekli durumlarda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini vurguluyor.
Suçiçeğinin ilk döneminde ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi genel şikâyetlerin görülebileceğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, hastalığın ilerleyen günlerde ciltte döküntülerle kendini belli ettiğini söyledi. Aliyeva, döküntülerin başlangıçta kızarıklık şeklinde ortaya çıktığını, bir-iki gün içerisinde ise içi sıvı dolu kabarcıklara dönüştüğünü ifade etti.
BULAŞTIRICILIK DÖKÜNTÜDEN ÖNCE BAŞLAYABİLİR
Suçiçeğinin son derece bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten Dr. Aliyeva, çocukların döküntü görülmeden önce de virüsü başkalarına bulaştırabileceğini söyledi. Bu nedenle suçiçeği şüphesi bulunan çocukların okula ve kreşe gönderilmemesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Aliyeva, hastalığın çoğu vakada hafif seyrettiğini ancak özellikle küçük çocuklarda, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ve ergenlerde daha ağır tabloların görülebileceğini belirtti.