Okullarda yaşanan salgına dikkat! Su çiçeği vakaları giderek artıyor...

BULAŞTIRICILIK DÖKÜNTÜDEN ÖNCE BAŞLAYABİLİR

Suçiçeğinin son derece bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten Dr. Aliyeva, çocukların döküntü görülmeden önce de virüsü başkalarına bulaştırabileceğini söyledi. Bu nedenle suçiçeği şüphesi bulunan çocukların okula ve kreşe gönderilmemesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Aliyeva, hastalığın çoğu vakada hafif seyrettiğini ancak özellikle küçük çocuklarda, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ve ergenlerde daha ağır tabloların görülebileceğini belirtti.