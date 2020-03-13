Okullarda tatil kaç gün? Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Mart'ta başlayacak tatilin 30 Mart'ta sona ereceğini söyledi. Tatilin ilk haftasında öğrencilerden dinlenmelerini isteyen Selçuk, 23 Aralık'tan itibaren uzaktan eğitimin yapılacağını kaydetti.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle verilen zorunlu tatilin iki hafta olduğunu söyledi. İlk haftada öğrencilerin dinlenmelerini isteyen Selçuk, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitimin başlayacağını ve tatilin 30 Mart'ta sona ereceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ilk, orta ve lise eğitimi veren okullar 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edildiğini, 23 Mart'tan itibaren de 1 hafta da uzaktan eğitim alınacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak" dedi.

Selçuk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararların teknik detaylarını paylaştı.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Merkeze sınava hazırlanan öğrencilerimiz ücretsiz sağlanan destekle eğitimlerini sürderecekler. Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlandığını buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Bakanlığımız uzmanları tarafından uzaktan öğretim süreçleriyle ilgili olan tüm aşamalar en ince ayrıntılar çalışılarak öğrencilerimizin kullanımına hazır haline getirildi. Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda Eğitim Bilişim Portalı ve TRT ekranlarından yayınlanacak olan bu bir tek kanal değil bir kaç kanal öğretme öğrenme seviyeleri ya da sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan öğrencilerimizin kendi derslerini alabilme imkanına sahip olacaklar. Bu bağlamda öğrencilerimiz ve velilerimiz Eğitim Bilişim Ağı www.eba.gov.tr ve bakanlığımızın internet sitelerinden takip edebilecekler.

İster internetten ister TRT'den

İlkokul birinci sınıftan lise 12'inci sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmış ve bu konuyla ilgili uzun zamandır devam eden çalışmalar son haline getirilmiştir. Öğrencilerimiz normal eğitim temposunda teknik imkan ve tercihleri noktasında isterlerse televizyondan isterlerse internet bağlantılı mobil cihaz ve bilgisayarlarından derslerini takip edebilirler.

TRT kanallarındaki ders anlatım programlarıyla ilgili tüm ayrıntılar eba.gov.tr adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. İnternet ortamında ise Eğitim Bilişim Ağı platformumuzdan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, kendi öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurmaya devam edebileceklerdir. Kişiye özel akıllı sistemle zengin ve etkileşimli dijital eğitim içeriklerimiz okullara olan ihtiyacı tatil sürecince en aza indirecek şekilde hazırdır. Bu içeriklere ulaşacak herkese de ücretsiz internet imkanı sağlanmıştır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyince zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları uygulanacaktır.

Öğretmenler mesleki gelişim programına katılacak

Eşzamanlı olarak uygulamakta olduğumuz dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırılmış bir program çerçevesinde ayrıntılı olarak gerçekleştirilecektir. Bildiğiniz gibi tüm okullarda bu tür çalışmaları hayata geçirdik. Bu tatil süreci de bize yeni bir imkan sağlayacak. Ayrıca öğretmenlerimiz ve yardımcı personellerimiz uzaktan öğrenme yöntemiyle salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerle ilgili mesleki gelişim programlarına katılımları sağlanacaktır.

MEB hangi önlemleri aldı?

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi. Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları yaptı. Ailelere bir takım bültenler gönderildi. Eğitim dışı saat ve günlerde eş zamanlı hijyen çalışmaları yapıldı. Her zaman ve her yerden ücretsiz eğitime erişilebilecek alt yapı hazırlandı. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin uzaktan eğitim sürecini rahat şekilde geçirebilmesi için 444 06 632 numaralı çağrı merkezi üzerinden 7 gün 24 saat yönlendirme hizmeti sunmaya devam edeceğiz.

Bu süreçte hiç şüphesiz en önemli görev ebeyvenlerimize düşüyor. Bildiğiniz gibi dünyanın pek çok ülkesinde okullar tatil edildi ve uzun süreli tatiller söz konusuydu. Bu tatil sürecinde evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlımıza dikkat etmemiz, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan uyarı ve tavsiyeleri dikkate almamız gerekiyor.

"İlk hafta dinlensinler"

Bu konuda çocuklarımızın ilk bir haftayı istirahat ederek, kitap okuyarak müzik dinleyerek, bireysel spor ve sanat çalışmaları yaparak, hobileriyle ilgilenerek geçirmelerini rica ediyoruz. Okumalarını geliştirecek çocuk edebiyatı örneklerini okumaları bizim açımızdan çok önemli. Okuma ve okuduğunu anlama için bu tür çocuk edebiyatı örneklerini okumaları son derece önemli. 23 Mart haftası uzaktan eğitime başlarken teknik ayrıntılar konusunda ailelerimizi ayrıca bilgilendireceğiz.

"Öğretmenler ara tatilde okula gitmeyecek"

bu durum olağanüstü bir durum. Öğretmenlerimizin okullarda ara tatilde bulunmalarını beklemiyoruz, onların da evlerinde olmasını bekliyoruz ve acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz."

Uzaktan eğitim nedir?

Bunun yanıtını paylaşabilmek için söylüyorum, örneğin ilkokul öğrencilerimiz, bu bahsettiğim televizyon kanallarından Eğitim Bilişim Ağı'ndan yararlanacaklar. Birtakım canlı anlatımlar var, bazı video kütüphanelerinden seçilmiş videolar var. Yarım gün ya da tam gün izlenebilecek içerikler var. Bizim bütün içeriklerimiz senkron ya da asenkron olarak düzenlenmiş vaziyette. Ortaokula ya da liseye geçtiğimizde hangi platformda izleyecekleri, televizyon kanalları mı, internet mobil cihazları mı vesaire, bunlarla ilgili bu çizelgede hepsi içerikleriyle beraber var. 7/24 mü yarım gün mü? Nasıl değişiyor ona göre listeler var. Senkron mu asenkron mu? Bunu da burada tanımlıyoruz, ayrıntısını paylaşacağız."