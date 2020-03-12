Okullarda tatil kaç gün? MEB açıklamaları

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında koronavirüs nedeniyle 16 Mart'tan itibaren okullar tatil edildi. Peki okullarda tatil kaç gün? Nisan'daki ara tatil ile birleştirilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un saat 20.30'da açıklama yapması bekleniyor.

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İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında koronavirüs nedeniyle 16 Mart'tan itibaren okullar tatil edildi. Peki okullarda tatil kaç gün? Nisan'daki ara tatil ile birleştirilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un saat 20.30'da açıklama yapması bekleniyor.

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