Okullarda nisan ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Yoğun ders ve sınav temposundan yorulan öğrenciler nisan ara tatili ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. MEB okul tatilleri takvimine göre nisan ayında ara tatil 17 Nisan'da başlıyor ve 20 Nisan'da sona eriyordu. Fakat bayram tatilinin de eklenmesi ile ara tatil 9 gün oldu. Öğrenciler 24 Nisan pazartesi ders başı yapacak.

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Sınavlardan, yoğun ders temposundan sıkılan öğrenciler son günlerde nisan ara tatili ne zaman, kaç gün tatil tatil olacak sorularına yanıt arıyor. MEB 2022-2023 tatiller takvimine göre 2. dönemim ara tatili 17 Nisan'da başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. 11 ili vuran depremler nedeniyle yaklaşık 3 hafta okulların tatil olması nedeniyle ara tatil iptal olacak iddiaları yayılınca Mahmut Özer iddiaları yalanladı ve ara tatil tarihlerinde bir değişiklik olmayacak dedi.

2. dönemin nisan ayı ara tatiline çıkacak öğrencilere bir güzel haber daha geldi. 20 Nisan'da sona erecek ara tatil Ramazan bayramı ile birleşecek. 3,5 günlük Ramazan bayramı tatili sonrasında öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ise 16 Haziran'da bitecek. Öğrenciler 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

Ara tatil bayram tatili ile birleşecek mi?

Nisan ara tatili bu yıl Ramazan ayına denk geliyor. Ramazan'ın son haftasında ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yılın 2. ara tatili başlayacak.

17-20 Nisan'da uygulanacak olan ara tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü okullara dönecek.